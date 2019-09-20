Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında...
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FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında...

7 dakika önce

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında...

TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
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