FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında...
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FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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