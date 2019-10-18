FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest...
1 saat önce
FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin - ANKARA
Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı Bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü kaza kamerada