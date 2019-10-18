Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde 'Türk Silahlı Kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest...

FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest...

1 saat önce

FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin.

FETÖ'nün sözde

FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin - ANKARA

Firari Adil Öksüz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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