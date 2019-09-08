Son Dakika Haberleri: Fetö'nün sözde "türkiye imamı" adliyeye sevk edildi
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Fetö'nün sözde "türkiye imamı" adliyeye sevk edildi

1 saat önce

FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün sözde
FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nca, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kartal'da "gaybubet evi"nde örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan
aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardırdan Çağlayan'da bulunan İstanbul  Adalet Sarayı'na sevk edildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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