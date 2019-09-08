Son Dakika Haberleri: Fetö'nün sözde "türkiye imamı" ile eşi tutuklandı (1)
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Fetö'nün sözde "türkiye imamı" ile eşi tutuklandı (1)

1 saat önce

Özden ATİK / İSTANBUL DHAFETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Fetö'nün sözde

Özden ATİK/ İSTANBUL DHA
FETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri
-Mesu Y.'nin görüntüsü (Kısa kollu tişört giyen)


Türkiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:17 Kaynak: DHA
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