Fetö'nün sözde "türkiye imamı" ile eşi tutuklandı (1)
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Özden ATİK / İSTANBUL DHAFETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:17 Kaynak: DHA
Özden ATİK/ İSTANBUL DHA
FETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri
-Mesu Y.'nin görüntüsü (Kısa kollu tişört giyen)
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