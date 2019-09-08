Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" ile eşi tutuklandı
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FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" ile eşi tutuklandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı, kızları B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı, kızları B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 27 Ağustos'ta Kartal'da örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı.

Çiftin örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı
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