FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" ile eşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı, kızları B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 27 Ağustos'ta Kartal'da örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı.

Çiftin örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.