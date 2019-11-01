Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı, Gülen'i tanımıyormuş
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı, Gülen'i tanımıyormuş

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı, Gülen'i tanımıyormuş

7 saat önce

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda tutuklanan ve örgütün sözde "başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu belirlenen Zehra Bozkurt, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifadesinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i tanımadığını iddia etti.

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı, Gülen'i tanımıyormuş, System.String[]

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda tutuklanan ve örgütün sözde "başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu belirlenen Zehra Bozkurt, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifadesinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i tanımadığını iddia etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 4 ildeki operasyonda yakalanan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Zehra Bozkurt, güvenlik birimlerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" üzerinde yürütülen titiz çalışma sonucu tespit edildi.

Örgütün sözde "başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'a gönderilen ByLock mesajlarını deşifre eden emniyet ekipleri, mesajları gönderen isimleri tek tek belirledi.

Bu isimler arasında yer alan ve Özcan'ın kızı olduğu saptanan Zehra Bozkurt, kimlik tespiti sonrası gözaltına alındı. Sorgusunda, ailesinin örgütle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını iddia eden Bozkurt'a, şifreli haberleşme programı üzerinden gönderdiği mesaj kayıtları gösterildi.

Kayıtları görünce suskunluğunu koruyan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Bozkurt, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i tanıyor musunuz, hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise "Böyle bir kişiyi tanımıyorum. Hiç görüşmedim." cevabını verdi.

Öte yandan, zanlının eşi ve bir kardeşinin de terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olduğu, babası ile diğer bir kardeşinin de arandığı kaydedildi.

Olay

İzmir merkezli 4 ilde, 23 Ekim'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerden Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmış ve zanlı tutuklanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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