Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamının" kızı ve 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde 'Türkiye İmamının' kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamının" kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

40 dakika önce

FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamının" kızı ve 2 şüpheli tutuklandıİZMİR - FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamının kızının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamının" kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR - FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamının kızının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli 4 ilde dün sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 zanlı gözaltına alınarak emniyete sevk edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zehra Bozkurt ile 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozkurt'un "terör örgütüne üye olmaktan" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

İzmir merkezli 4 ilde dün FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı. ByLock kullanıcısı olduğu, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenen Zehra Bozkurt'un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti.

FETÖ'nün sözde Türkiye İmamının kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

Türkiye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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