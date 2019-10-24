Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusunun kızı adliyede
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusunun kızı adliyede

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusunun kızı adliyede

1 saat önce

İzmir'de, FETÖ/PDY tarafından "Ergenekon ve 17- 25 Aralık operasyonları" gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye sorumlusunun kızının da aralarında bulunduğu 16 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusunun kızı adliyede, System.String[]

İzmir'de, FETÖ/PDY tarafından "Ergenekon ve 17- 25 Aralık operasyonları" gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye sorumlusunun kızının da aralarında bulunduğu 16 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen isimlere yönelik operasyon yapılmış ve 16 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, "Ergenekon ve 17- 25 Aralık operasyonları" gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye sorumlusunun kızı Zehra Bozkurt da yakalanmıştı.

Zehra Bozkurt'un, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlendi. Bozkurt'un babası Mustafa Özcan hakkında, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunuyor. FETÖ'cü Özcan'ın, FETÖ/PDY tarafından Ergenekon operasyonları, 17-25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye sorumlusu olduğu ifade edilirken şahsın yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

TÜRKİYE SORUMLUSUNUN KIZI OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 KİŞİ ADLİYEDE

Öte yandan, 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye sorumlusunun kızı Zehra Bozkurt ile birlikte toplamda 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Organize şubede işlemleri tamamlanan 16 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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