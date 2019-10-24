Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi

1 saat önce

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 15 şüpheli adliyeye gönderildi, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kentte dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenen Zehra Bozkurt'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay

İzmir merkezli 4 ilde dün FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan zanlılardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Mustafa Özcan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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