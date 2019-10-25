Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

26 dakika önce

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi tutuklandıKentte önceki gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve...

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı ve 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi tutuklandı

Kentte önceki gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ve örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk şüphelilerden Zehra Bozkurt ile 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bozkurt'un "terör örgütüne üye olmaktan" suçundan tutuklandığı öğrenildi.


Olay


İzmir merkezli 4 ilde dün FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.


Yakalanan zanlılardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.


ByLock kullanıcısı olduğu, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenen Zehra Bozkurt'un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti.

Mustafa Özcan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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