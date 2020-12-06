FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yargılandığı Iğdır'a gönderildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yargılandığı Iğdır'a gönderildi
06.12.2020 12:21
Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Vakfıkebir sözde ilçe imamı, yargılanmasının devam ettiği Iğdır'a gönderildi.
Trabzon'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Vakfıkebir sözde ilçe imamı, yargılanmasının devam ettiği Iğdır'a gönderildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "Vakfıkebir sözde ilçe imamı" ve "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan R.K.'nın öğretmen olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı. Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan R.K., Trabzon'daki işlemlerin ardından Iğdır'a teslim edildi.
-İHA-
Son Dakika İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı