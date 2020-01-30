FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılaması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılaması sürüyor - Son Dakika

FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılaması sürüyor

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 hükümlünün, "nitelikli yağma"dan da yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 hükümlünün, "nitelikli yağma"dan da yargılanmasına devam edildi.

"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, yargılandıkları Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik "nitelikli yağma" suçundan da hakim karşısına çıkartıldı.


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ikinci gününde sanıklar bulundukları illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaların yüz yüze yapılmasını ve heyet karşısında savunma yapmak istediklerini ifade eden sanıklar, daha geniş bir savunma yapabilmek için de mahkeme heyetinden süre talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan sanık avukatları da mahkeme heyetinden sanıkların huzurda savunma yapmaları talebinde bulundu.

32 sanığın savunmalarının alındığı duruşmaya yarın da devam edilecek.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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