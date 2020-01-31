Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 hükümlünün, "nitelikli yağma"dan da yargılanmasına devam edildi.



"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, yargılandıkları Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik "nitelikli yağma" suçundan da hakim karşısına çıkarıldı.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın üçüncü gününde sanıklar bulundukları illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.



Duruşmaların yüz yüze yapılmasını, heyet karşısında savunma yapmak istediklerini ifade eden sanıklar, daha geniş bir savunma yapabilmek için de mahkeme heyetinden süre talebinde bulundu.



Sanık avukatları da mahkeme heyetinden müvekkillerinin huzurda savunma yapmaları talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarının dinlendiği ilk duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Sanık Gökhan Şahin Sönmezateş'in talep ettiği delil ve tanıkların dinlenmesi için süre verilmesini uygun bulan heyet, sanık firari Burkay Karatepe için de yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti müştekilerin mahkeme huzurunda yeniden dinlenmesinin de dosyaya yeni deliller katmayacağından talebin reddine karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.