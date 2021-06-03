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FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika

FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılandığı davada karar çıktı

03.06.2021 15:50
FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'una, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'una, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Cumhurbaşkanlığı koruma polisi 21 müştekinin şikayeti üzerine "nitelikli yağma" suçundan da görülmeye başlanan davada, suikast timinde yer alan 34 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadelerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı, sanık avukatları ve sanıklardan Şükrü Seymen ve Taner Berber duruşmada hazır bulundu.

Savunmalarının tamamlanmasının ardından son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "nitelikli yağma" suçundan yargılanan biri firari 37 sanıktan 30'una 18 kez 18'er yıl, 5'i hakkında 18'er kez 15 yıl, örgütün "Çiğli üs sorumlusu" olarak anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu hakkında ise 15 kez 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, firari Burkay Karatepe'nin dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

İddianameden

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.

Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti.

Suikast davası

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan bu kişiler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeciler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda bu kişilerden 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılanan sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken, tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'ya 17 Temmuz 2020'de, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Suikast, Muğla, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika


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