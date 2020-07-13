FETÖ'nün suikast timinin hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor - Son Dakika

FETÖ'nün suikast timinin hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki izler muhafaza ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki izler muhafaza ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve FETÖ'nün suikast timinin hedefi olan oteldeki tahribat, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Otel yönetimin aldığı karar gereği 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için kullanıma açılmayan ve koruma altına alınan oda, darbe girişimi gecesi yaşananları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

Konaklamaya kapatılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalardaki izler olduğu gibi duruyor.

Koruma polislerinin kaldığı odadaki kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalarda darbecilerin hain saldırısının boyutları görülüyor.

Eli kanlı teröristlerin hain girişimi sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde duruyor.

Odaların birinde yerde seccadelerin serili olması, toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin kahramanca karşı koyduğu oteldeki bir başka ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Binada o gece ortaya çıkan tahribata dokunmayan otel yönetimi, yapı ve odalardaki kurşun izleri ile kırılan tüm malzemeleri odaların kapılarına demir korkuluk yaptırarak koruma altına aldı. Kırık pencereleri de dış cepheyi kartonpiyerle kaplayarak kapatan otel yönetimi, 15 Temmuz'da hainlere karşı verilen mücadele bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Oteldeki diğer yapılarda ve otel odalarında ise konaklama devam ediyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti. Suikast timinde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün suikast timinin hedefi olan otelde saldırının izleri muhafaza ediliyor - Son Dakika

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