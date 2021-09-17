Üye Girişi
FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddialarına ilişkin ikinci davaya devam edildi - Son Dakika

FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddialarına ilişkin ikinci davaya devam edildi

17.09.2021 16:51
FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 45 sanığın,...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 45 sanığın, yeni suçlamalarla ikinci kez yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Suçlamalarla ilgili savunması sorulan tutuklu sanıklardan hükümlü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, dava kapsamındaki suçlamanın, "Tahşiye" çalışmalarının FETÖ elebaşı Gülen'in "herkül.org" sitesinde yayınlanan konuşmasın ardından başladığı iddiası olduğunu söyledi.

Bahsi geçen çalışmaya FETÖ elebaşının konuşmasından 1 ay önce başlandığını öne süren Yılmazer, şöyle devam etti:

"Bizim yazdığımız bir yazı üzerine başlayan bir çalışma yok. Başka gruplara yönelik de El Kaide bağlantısı çalışmaları yapılmıştır, sadece Mehmet Doğan grubuyla ilgili değil. Ayrıca Nisan 2009'da Erol Demirhan tarafından imzalanmış bir evrak var. Demirhan'ın bana sormadan böyle bir evrak hazırlayamayacağı değerlendirmesinde bulunulmuş. Ben o tarihte terfi sınavlarına hazırlanmak için zorunlu izne çıkarıldım. Demirhan yerime vekil olarak atandı. Benim izindeyken müdahale etme yetkim dahi yoktur."

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi

Tahşiye grubuna 2009 yılında yapılan operasyonun FETÖ'nün kurgusu ve kumpası olduğu iddiası üzerine 2014 yılında soruşturma başlatılmış, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Erol Demirhan'ın aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında 2015 yılında dava açılmıştı.

İstanbul'da FETÖ'ye açılan ilk dava olan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması 2 yıl süren dava, 3 Kasım 2017'de karara bağlanmıştı.

Hidayet Karaca'ya "silahlı terör örgütü yöneticiliği, iftira ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 31 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, benzer suçlardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer'i 16 yıl 6 ay, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'i ise 25 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırmıştı.

Suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri sanıklar Erol Demirhan, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek, Mustafa Kılıçarslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Adem Akpınar, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı ve Aytekin Ağören'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapse mahkum eden heyet, eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç'e "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayırmıştı.

İkinci dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı olay ve farklı suçlamalarla ilgili 14 Eylül 2020'de hazırlanan ikinci iddianameye, ilk davadaki 33 sanığa halen firari olan, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 12 sanık eklendi.

Bu iddianamede yeni sanıkların, "FETÖ üyeliği, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", eski sanıkların da "üyelik" harici diğer suçlardan 3 yıldan 36 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

İddianame gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 29 Aralık 2020'de yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Tahşiyecilere kumpas' kurduğu iddialarına ilişkin ikinci davaya devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu 18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz 18:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü 17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım 17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var 17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri 17:07 Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu
Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti 16:35 Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? 16:17 Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?

Son Dakika Haberleri
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var
17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:34
Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum         
17:22
Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler         
16:46
Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi         
16:22
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 18:29:53. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddialarına ilişkin ikinci davaya devam edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement