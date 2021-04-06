FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatları varmış - Son Dakika

FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatları varmış

06.04.2021 09:38
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatları varmış, System.String[]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında ByLock kayıtları ve FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında ByLock kayıtları ve FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kayıtları ve ifadelerden yola çıkan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Örgütün tepe yönetimiyle de irtibatlı olduğu ifade edilen şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, diğer 5 şüpheliyi yakalama ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor. - İZMİR

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatları varmış - Son Dakika


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