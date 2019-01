Fetö'nün Terör Örgütü Olarak ABD Mercilerinde de Tescili Önemli"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli." dedi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi.



ABD heyetinin Türkiye'deki temasları ve New York Bölge Savcılığında açılan soruşturmaya ilişkin, "Kemal Batmaz'ı da kendi soruşturmaları kapsamında mı dinlediler yoksa bizim talebimizin de bunda bir etkisi var mı? FETÖ'yü tehlikeli bir örgüt olarak tanımlamıyorlar şu anda ama en azından ABD bu örgütün kriminal bir örgüt olduğunun farkına vardı diyebiliyor muyuz?" sorusu üzerine Gül, öncelikle bu konuda ABD'de sonuçlanmış bir soruşturma ya da kovuşturmanın olmadığına işaret etti.



Gül, bitmiş, sonuca varılmış bir süreç olmadığı sürece bunu söylemek için erken olduğunu ama soruşturmanın adı ve amacı açısından da bu sürecin çok önemli olduğunu vurguladı.



Bakan Gül, Türkiye'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi talebine ilişkin sürecin siyasi bir boyutunun da bulunduğunu ama bunun hukuk çerçevesinde olmasını beklediklerini ifade etti.



"Bu konuda ABD'ye seyahatiniz söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Gül, yeni ABD Adalet Bakanının belirlenmesinin ardından bunun olabileceğini söyledi.



"Değerli bir husus"



Gül, ABD'de yürütülen soruşturmanın Türkiye'nin taleplerinin dışında en azından tutuklama veya denetimli serbestliğe gidip gitmeyeceğine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunların tamamının soruşturma sonucunda görüleceği görüşünü paylaştı.



Bakan Gül, ABD heyetinin FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'de yaptığı temaslara ilişkin, şunları kaydetti:



"Bir savcının ABD'den gelip bu konuyla ilgili öyle ya da böyle sorular sorması, 12 saat adliyede kalmaları, kendi soruşturmaları ya da burada bizim diğer taleplerimizle ilgili değerli bir husus. Ama ihtiyatlı da olmak istiyorum çünkü süreç son tahlilde ABD'de farklı. Başka örneklerini de gördük ki bu konuda şu ana kadar olumlu hiçbir adım da olmadı, çok haklı taleplerimize göre.



Biz burada elimizden gelen tüm hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Hukukun gereği olumlu bir sonuç çıkması... Bunların terör örgütü olduğu, mali açıdan, hukuki açıdan her türlü illegal yollarının olduğu tüm boyutlarıyla ispatlı. Dolayısıyla Amerika mercilerince de bunun tescili önemli. Ama onun dışında da Türk yargısı tescil etmiş zaten. Biz başka bir şey, lütuf da istemiyoruz. Türk yargısının tespit ettiği, talep ettiği iadeyi hukuk çerçevesinde bekliyoruz. Yani elimizde çok güçlü delillerimiz de var ve sözleşmenin gereği bunu iade etme zorunluluğu var."



Gül, konunun diğer boyutlarını da takip ettiklerini vurguladı. Bu noktada ihtiyatlı olmak gerektiğinin önemine işaret eden Bakan Gül, ABD'li heyet ve New York'taki soruşturmaya yönelik bir başka soruya, "Elbette tüm bilgi ve belgelerle besleniyor, beslenecektir." yanıtını verdi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

