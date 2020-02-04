FETÖ'nün "Tokat il yapılanması"nda 16 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması'nda 16 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün "Tokat il yapılanması"nda 16 şüpheliye gözaltı kararı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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