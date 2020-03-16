Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi - Son Dakika
FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi
6 saat önce
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:42 Kaynak: AA
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın da aralarında olduğu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika Galatasaray'da Ömer Bayram şoku Gram altın 314 lira seviyelerinde Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi