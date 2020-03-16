FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi - Son Dakika

FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi

6 saat önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı serbest bırakıldı.

FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi, System.String[]

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın da aralarında olduğu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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