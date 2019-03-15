Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Tokat İmamı"Na 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün "Tokat İmamı"Na 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Baş ile avukatı katıldı. Baş, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Baş hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Ankara'da saklandığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalanmıştı. Polisleri görünce "Ben Abdulkadir Baş değilim" dediği, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenilen şüpheli, Ankara'daki işlemlerinin ardından kente getirilerek tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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