Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Tokat İmamına 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün Tokat İmamına 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Tokat İmamına 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin il imamı olarak görev yaptığı iddia edilen Abdulkadir Baş, 2 yıl önce Ankara'da sahte kimlikle yakalanmıştı. Çamlıbel T Tipi Cezaevinde tutuklu olarak yargılanan Abdulkadir Baş, Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasına avukatı ile katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve tahliyesini isteyen Baş'a mahkeme heyeti 13 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Ankara, Tokat, 3. Sayfa
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