Fetö'nün "Trabzon İl İmamı"Nın Yargılandığı Dava

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Trabzon il imamı" Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Trabzon il imamı" Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.



Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Köleoğlu ile avukatı ve yakınları katıldı.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açıldığını hatırlattı.



Mütalaada, FETÖ/PDY'nin "Trabzon il imamı" olduğu tespit edilen Köleoğlu hakkında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde soruşturma başlatıldığı ve sanığın aranmaktayken Ordu'da saklandığı örgüt evinde yakalandığı belirtildi.



Sanığın, ByLock programını kullandığı ve veri tabanı sorgulamasında ise başkası üzerine kayıtlı hatlar üzerinden ByLock'a giriş yaptığının belirlendiği ifade edilen mütalaada, sanığın, daha önce başka illerde yine örgütün önemli benzer görevlerinde il ve ilçe imamlığı, örgütsel göreviyle ilgili "sohbet abiliği" yaptığı, talimatlar verdiği ve örgüt yöneticisi olduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, sanığın 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.



Tutuklu sanık Köleoğlu ise mütalaa beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebini göremediğini belirterek, savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi.



Sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talep eden Köleoğlu, sağlık kuruluşunda medikal tedavi aldığı sürece hayati tehlikesinin olmayacağı yönünde rapor verildiğini savundu.



Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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