Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki Askeri Mahrem Yapılanması'na Yapılan Operasyon

Fetö'nün TSK'daki Askeri Mahrem Yapılanması'na Yapılan Operasyon

1 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün TSK'daki Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sorguları sürüyor.

Fetö'nün TSK'daki Askeri Mahrem Yapılanması'na Yapılan Operasyon, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün TSK'daki Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sorguları sürüyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK'daki Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik olarak Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan O.D., Ö.F.B., Y.A., B.B., C.Y., N.D. isimli şahıslar alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Erzurum'da gözaltına alınanlardan U.K. ve M.A. isimli şahısların SEGBİS ortamında ifadelerinin alındığı, M.A.'nın tutuklandığı, U.K. hakkında ise Adli Kontrol Kararı verildiği bildirildi.

Yetkililer, gözaltında bulunan 27 kişi hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

TSK, 3. Sayfa
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