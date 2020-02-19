FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 36 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 36 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 36 gözaltı

7 saat önce

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 36 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce yürütülen polisiye soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda 55 kişilik yeni bir hücre tespit edildi. Aralarında 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 uzman çavuşun da olduğu 35'i muvazzaf 52 FETÖ şüphelisi ile bu kişilere "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen 3 sivil hücre sorumlusu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Firari 19 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü bildirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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