Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki "Kripto Yapılanması" Davası

Fetö'nün TSK'daki "Kripto Yapılanması" Davası

9 saat önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 17'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Fetö'nün TSK'daki
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 17'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 43 sanık ve sanık avukatları katıldı.


Tutuklu sanık Cumali B. savunmasında, kimseden emir almadığını, kimseye de para yardımında bulunmadığını öne sürdü. Ne ankesörlü telefonla ne de başka bir yöntemle hiç kimseyle iletişime geçmediğini savunan Cumali B, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Durmuş G. de örgütün TSK'daki yapılanmasıyla ve hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını iddia etti. Uzun süren tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağdur olduğunu belirten Durmuş G, tahliyesini istedi.

Sanıkların ifadelerinin ardından avukatlarına söz verildi.


Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.


Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Mart 2019'a erteledi.

Öte yandan, iki celse arasında tutuklu 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:53 Kaynak: AA

Tekirdağ, TSK, Güncel
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