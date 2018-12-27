Fetö'nün TSK'daki 'Kripto Yapılanması'na 3 Tutuklama
1 saat önce
MANİSA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i, adliyeye sevk edildi.
MANİSA merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) 'kripto yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanırken 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık sorgusunun ardından 3 şüpheli serbest kalırken, 1 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'kripto yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddiasıyla çoğu halen görevde 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa, İzmir
, Ankara
, İstanbul
, Muğla
, Tekirdağ
, Balıkesir
, Kocaeli
, Giresun
, Diyarbakır
, Bitlis
ve Bingöl
'de dün saat 06.00'da ev adreslerine düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Manisa'ya getirilen şüphelilerden 18'i, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 3'ü, serbest bırakılırken, 15 kişi ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüphelinin ise halen emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:51 Kaynak: DHA
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