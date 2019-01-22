Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 27 Gözaltı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) kripto yapılanmasına yönelik İzmir
merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen aralarında halen görevde olan 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 19 astsubay ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 51 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere Ağrı
, Aksaray, Amasya
, Ankara
, Balıkesir
, Batman
, Çanakkale
, Elazığ
, Eskişehir
, Gaziantep
, Hakkari
, Hatay
, Isparta
, İstanbul
, Osmaniye
, Kayseri
, Kütahya
, Şırnak
, Şanlıurfa
ve Tekirdağ
'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
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