Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon (2)
1 saat önce
FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 62'YE ÇIKTIİzmir'de, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 23'e çıktı.
FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 62'YE ÇIKTI İzmir
'de, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK
içindeki yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısı 23'e çıktı. Öte yandan, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele
şube müdürlükleri ekipleri de, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında hem ihraç edilmiş hem de hala görevde olan doktor ve öğretmenlerin de olduğu 39 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütü yeniden diriltme faaliyetlerinde aktif rol aldıkları bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:21 Kaynak: DHA
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