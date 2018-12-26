Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon (2)

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Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum