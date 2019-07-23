FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 47 gözaltı kararı
2 saat önce
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22
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