Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 47 gözaltı kararı
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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 47 gözaltı kararı

2 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 47 gözaltı kararı, System.String[]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22 
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