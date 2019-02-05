Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Operasyonda 25 Şüpheli Hakkında...

Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Operasyonda 25 Şüpheli Hakkında...

7 dakika önce

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Operasyonda 25 Şüpheli Hakkında..., System.String[]
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:35 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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