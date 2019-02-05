Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik İzmir Merkezli Operasyonda 25 Şüpheli Hakkında...
7 dakika önce
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:35 Kaynak: AA
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir
Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak
Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir