Fetö'nün TSK'daki 'Mahrem Yapılanması'na Operasyon: 6 Gözaltı
1 saat önce
ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK
'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'mahrem yapılanması'na yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kontörlü sabit telefonlar üzerinden 'ardışık arama' yaparak, iletişim sağladığı belirlenen Elazığ, Kars
, Osmaniye
, Ağrı
, Kahramanmaraş
ve Mardin
'de 4'ü muvazzaf 6 kişi tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında 1'i askerlerden sorumlu 'mahrem imam', 1'i Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen asker, 4'ü ise aktif olarak görevde bulunan teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesinde 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:08 Kaynak: DHA
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