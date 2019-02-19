Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Operasyon

15 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 6'sı muvazzaf asker olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 6'sı muvazzaf asker olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Malatya, Ankara, Antalya ve Balıkesir'de 6'sı muvazzaf olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 ihraç Üst teğmenin yurt dışında olduğu ve 1 ihraç Üst teğmenin ise firar olarak arandığı belirtildi.

Öte yandan KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon da ise 1 muvazzaf subay ile bylock kullanıcı 2 ihraç kamu personeli de yakalanarak haklarında soruşturmanın açıldığı illere sevk edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

TSK, 3. Sayfa
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