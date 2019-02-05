Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 50 Şüpheli Hakkında...
25 dakika önce
FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Konya merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün TSK
'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Konya
merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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