Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 50 Şüpheli Hakkında...

Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 50 Şüpheli Hakkında...

25 dakika önce

FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Konya merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına
FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı,
Konya merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Konya, TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir

Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:46:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 50 Şüpheli Hakkında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]