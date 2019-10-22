Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'daki sözde 'Mahrem İmamlara' operasyon: 60 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün TSK'daki sözde 'Mahrem İmamlara' operasyon: 60 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki sözde 'Mahrem İmamlara' operasyon: 60 gözaltı kararı

2 saat önce

Konya merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'daki sözde 'Mahrem İmamlara' operasyon: 60 gözaltı kararı, System.String[]

Konya merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları tespit edilen toplam 60 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ettiği, diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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