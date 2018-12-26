Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'daki Yapılanmasına Operasyon: 21 Gözaltı

Fetö'nün TSK'daki Yapılanmasına Operasyon: 21 Gözaltı

1 saat önce

İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'inin gözaltına alındığı belirtildi.

Fetö'nün TSK'daki Yapılanmasına Operasyon: 21 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'inin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların emniyete götürüldüğü ifade edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

İzmir, TSK, 3. Sayfa
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