Fetö'nün TSK'daki Yapılanmasına Operasyon: 21 Gözaltı
1 saat önce
İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'inin gözaltına alındığı belirtildi.
İzmir
'de, FETÖ'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'inin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların emniyete götürüldüğü ifade edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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