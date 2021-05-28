FETÖ'nün TSK'dan sonra emniyet içindeki kriptolarına yönelik ilk 'ankesör' operasyonu - Son Dakika

FETÖ'nün TSK'dan sonra emniyet içindeki kriptolarına yönelik ilk 'ankesör' operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Emniyet teşkilatına sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları yöntemine yönelik ilk operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmalarda İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 46 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul Merkezli 6 ilde 56 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, baskınlarda 30 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre FETÖ/PDY'nin Emniyet teşkilatına sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları yöntemine yönelik ilk operasyon olarak dikkat çekiyor. Zanlıların, örgüte ait barındıkları evlere "Hijyen Evi" adını verdikleri ortaya çıktı.

Ankesörlü telefon soruşturmaları, FETÖ'nün TSK'deki kriptolarını deşifre eden ilk ipuçlarından biri olarak biliniyor.