Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki Gizli Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün "Mahrem İmamları"...

Fetö'nün TSK'deki Gizli Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün "Mahrem İmamları"...

53 dakika önce

FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 22'si muvazzaf 37 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, İzmir merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı.

Fetö'nün TSK'deki Gizli Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün
FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 22'si muvazzaf 37 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, İzmir merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:33 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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