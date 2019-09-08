Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün, TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon
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FETÖ'nün, TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon

1 saat önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen gözaltına alındı.

FETÖ'nün, TSK'deki

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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