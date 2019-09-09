FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açığa alınan öğretmen şüpheli S.D'nin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Şüpheli, dün FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.