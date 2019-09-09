Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon

1 saat önce

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün TSK'deki

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açığa alınan öğretmen şüpheli S.D'nin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Şüpheli, dün FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı
Mahrem imamlar altını ıslatan öğrenciyi hipnozla tedavi ettirmiş Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]