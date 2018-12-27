Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki "Kripto Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK'deki "Kripto Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

9 dakika önce

Manisa merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fetö'nün TSK'deki
Manisa merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu halen görevde toplam 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Giresun, Diyarbakır, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:07 Kaynak: AA

TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali, Muhabiri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:16:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki "Kripto Yapılanması"Na Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]