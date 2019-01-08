Fetö'nün TSK'deki "Kripto Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Gümüşhane
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu görevde bulunan toplam 6 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) öncülüğünde Gümüşhane, Ankara
, Kayseri
, Manisa
, Bursa
, Erzurum
ve İzmir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 5'i gözaltına alındı.
Ekiplerce Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y, uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli Astsubay A.K. hakkında ek gözaltı kararı alındığı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.