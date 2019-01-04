Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 7 astsubay ve uzman çavuş yakalandı.

Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 7 astsubay ve uzman çavuş yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bu karar üzerine zanlıları yakalamak için Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.


Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:28 Kaynak: AA

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