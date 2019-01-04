Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon

Erzincan
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 7 astsubay ve uzman çavuş yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri de bu karar üzerine zanlıları yakalamak için Erzincan'ın yanı sıra Ankara
, İstanbul
, Malatya
ve Hatay
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.