Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

İzmir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 18'i yakalandı.

Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 18'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Elazığ, Şırnak, Isparta, Mardin, Erzincan, Hatay ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:59 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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