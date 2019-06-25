Son Dakika Haberleri: FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı
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FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı

1 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı, System.String[]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18 
Başsavcı, İzmir, Ekonomi
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