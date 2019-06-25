FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına soruşturma: 36 gözaltı kararı
1 saat önce
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!
Başarılı aranjör Mert Ali İçelli'den günlerdir haber alınamıyor
Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar