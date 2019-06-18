Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

1 saat önce

- Şüphelilerin emniyete ve sağlık kontrolü için hastaneye sev görüntüsü İZMİR - İzmir merkezli FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

- Şüphelilerin emniyete ve sağlık kontrolü için hastaneye sev görüntüsü İZMİR - İzmir merkezli FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:34 Kaynak: AA
TSK, Güncel
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