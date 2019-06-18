FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
1 saat önce
- Şüphelilerin emniyete ve sağlık kontrolü için hastaneye sev görüntüsü İZMİR - İzmir merkezli FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:34 Kaynak: AA
- Şüphelilerin emniyete ve sağlık kontrolü için hastaneye sev görüntüsü İZMİR - İzmir
merkezli FETÖ'nün TSK
'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara polisi 'avcıları' avladı
Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı
Gelibolu'da tatbikat! MSB bu fotoğraflarla paylaştı
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi