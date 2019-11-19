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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133...
6 saat önce
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:34 Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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