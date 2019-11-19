Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133... - Son Dakika

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133...

6 saat önce

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133..., System.String[]

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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