Fetö'nün TSK'deki Mahrem Yapılanmasına Operasyon
19 dakika önce
Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Elazığ
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Elazığ, Kırklareli
, Iğdır
, Hakkari
ve İzmir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Mart'ta Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık aramayla iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü muvazzaf 5 şüpheliyi yakalamıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA
Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı
İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı