Fetö'nün TSK'deki Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı...
6 dakika önce
FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 36 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün TSK
'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 36 zanlının yakalanması için Kayseri
merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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